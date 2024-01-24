今年以來，中國大陸航母福建艦除了已經完成的船體，還開始就地試驗電磁彈射器，以及類似殲-35隱形艦載戰機與各式直升機登艦進行測試。而根據《網易新聞》的報導指出，福建號在回船塢之後，有了三大動作，分別是「在飛行甲板上塗了防滑塗層」、「艦島雷達安裝」、「艦橋窗戶打開」。對此，退役少將栗正傑23日就表示，「福建號有很多亮點，有一個特別的亮點就是他的雷達，他窗戶打開沒有什麼，就表示可以開始開船了，真的武器厲害是在雷達上面」，引發討論。

栗正傑23日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「福建號有很多亮點，有一個特別的亮點就是他的雷達，他窗戶打開沒有什麼，就表示可以開始開船了，真的武器厲害是在雷達上面」，栗正傑更接著說，「他的雷達是解放軍的雙波段雷達，一個是看天上、高空、對飛機、對導彈的雷達，另一個是對海平面的雷達」。

栗正傑也提到，「而他的相控陣列雷達可以看得更遠、更多，我不但可以知道你來的方向、距離、速度，還可以把小東西放大」，栗正傑最後強調，「對於周邊三四百公里的空中飛機、艦艇都可以看得很清楚，這才是他最新式的亮點，他應該在沒幾個月之後就會進行真正的海試」。