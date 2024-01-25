●特斯拉周三盤後股價重挫近6%，報195.47美元。在稍早的一般交易時段，特斯拉收跌0.6%，給標普500指數帶來壓力。由於大打價格戰，該電動車大廠上季營收獲利表現均落後市場預期，並警告今年的電動車銷量可能較去年大幅放緩，成為第一家對電動車需求提出預警的大廠。

特斯拉去年第四季營收較前年同期小幅成長3%，為251.7億美元、經調整後每股盈餘為0.71美元，不及分析師預期的營收258.7億美元、每股盈餘0.73美元。第四季毛利率跌至17.6%，創下2019年以來新低。「小金雞」碳權積分交易收入跌至4.33億美元。在財報發布後，執行長馬斯克宣布該公司計畫於2025年下半年在德州工廠開始生產備受期待的下一代電動車，但他也警告提高這款新車的產量將面臨挑戰性。

●IBM周三盤後股價飆漲逾8%，該公司去年第四季營收年增4%，為 173.8億美元，經調整後每股盈餘為3.87美元，優於市場預期的營收173億美元、每股盈餘3.78美元。第四季毛利率達59.1%，創下1999年以來單季新高。財務長James Kavanaugh表示，IBM度過「極具挑戰性、不確定性和波動性的總經環境」。執行長Arvind Krishna表示，受惠於強勁的AI需求，旗下生成式AI和Watsonx產品的業務規模較第三季翻倍成長。IBM預估2024年全年營收實現中間個位數（百分比）增長。財務長Kavanaugh對此表示，今年才剛開始，採用低標是謹慎的做法。截至周三收盤，IBM今年來上漲逾6%，表現優於標普500指數（漲約2%）。

●AT&T下跌3%，該公司預估2024年全年經調整後每股盈餘介於乎2.15～2.25美元，不及分析師預期的2.46美元。

●杜邦（DuPont De Nemours）重挫14%，該公司示警去年第四季營業虧損估介於2.2億～3.7億美元，較前一年同期的獲利1.05億元顯著惡化。

●網飛大漲10.7%，收在544.87美元，創下兩年新高。其上季營收意外強勁，且訂閱用戶數不僅增長超乎預期還創下歷史新高，令投資人更加相信該公司靠著打擊「寄生帳密」和強檔佳作已經贏得串流媒體戰爭。網飛去年第四季營收年增12.5%，為88.3億美元，優於市場預估的87.2億美元。每股盈餘2.11美元，不及市場預期的2.22美元，主要受到非現金匯損2.39億美元影響。截至第四季底，訂閱會員數達2.608億個，超出市場預期的2.56億個，並創下歷史新高。第四季訂閱用戶數大增1310萬個，遠超出第三季的增加876萬個和市場預期的介於800萬～900萬個。