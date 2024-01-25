ASML 2023年第四季合併營收72.37億歐元，季增8.5％、年增12.6％，毛利率雖「雙降」至51.4％，但均優於財測預期的67～71億歐元、50～51％，營益率「雙升」至33.1％。稅後淨利20.48億歐元，季增8.2％、年增12.7％，每股盈餘5.21歐元。

累計ASML 2023年合併營收275.58億元、年增達30.2％，毛利率、營益率升至51.3％、32.8％，表現符合財測預期。配合業外轉盈挹注，稅後淨利78.39億歐元、年增達39.4％，每股盈餘19.91歐元。

ASML表示，去年第四季訂單金額為91.86億歐元，其中56億歐元為極紫外光（EUV）微影系統。總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，去年第四季的營收及毛利率表現，均略優於財測預期。

ASML去年營運表現亮麗，其中EUV微影系統營收達91億歐元、年增達30％，並於年底交付客戶首台高數值孔徑EUV系統EXE:5000的首批模組。而深紫外光（DUV）微影系統去年營收達123億歐元、年增達60％。目前在手訂單達390億歐元。

ASML指出，半導體產業持續在周期谷底盤整。展望2024年，儘管客戶仍不確定半導體市場復甦態勢，但正向訊號已經浮現，包括產業終端市場庫存水準持續改善、微影工具利用率開始提升。ASML去年第四季接單暢旺，未來需求明顯可期。

不過，ASML對2024年展望仍維持保守，預估首季營收將介於50～55億歐元，季減達27.5～30.9％、年減22.2～25.9％，以中位數52.5億歐元估算，為季減24％、年減18.5％。毛利率估「雙降」至48～49％。

ASML表示，儘管有上述正向訊號浮現，但公司對2024年全年展望仍維持保守看法，預期營收將與去年相當。不過，公司預期今年將是關鍵年，將為明年預期的大幅成長做好準備。