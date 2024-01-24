今日以132元掛牌上市的世界健身-KY，早盤開低後一度小漲，但隨後在賣壓出籠下翻黑走跌，鄰近午盤重挫10.23％至118.5元，蜜月行情失色。近期股價自低檔區間略微回升的柏文亦開低走跌，早盤維持逾4％跌幅，鄰近午盤下跌4.44％至118.5元。

世界健身-KY在台灣共有118處據點、會員數逾44萬，在台市占率最高、為台灣連鎖健身中心龍頭。柏文經營的「健身工廠」則有70處據點、會員數約25.4萬，市占率位居第二。不過，柏文較早進入資本市場，於2016年3月便掛牌上櫃、2019年3月轉上市交易。

柏文2023年自結合併營收42.96億元、年增達19.13％，改寫歷史新高，惟前三季歸屬母公司稅後淨利0.57億元、年減16.82％，每股盈餘0.77元，雙創同期次低，主要受首季轉虧拖累，第二季已轉盈並逐季好轉，第四季在營收創高下，獲利預期可望持續回升。

世界健身-KY 2023年自結合併營收94.28億元、年增6.38％，已接近2020年94.64億元紀錄，惟前三季稅後淨利2.44億元、年減8.23％，每股盈餘（EPS）2.44元，主因會員尚未恢復疫前水準，以及無相關營運補助、電費等營運成本增加所致。

柏文表示，「健身工廠」在2020～2022年新冠肺炎疫情影響最嚴重的3年，仍看好台灣健身市場長期發展，分別新展6家、7家及8家營運據點。預期上述21處新據點加上去年新開幕的8處據點，將在今年與未來2～3年逐步顯現最大效益。

展望2024年，柏文預期台灣健身業今年將維持高度成長，看好「健身工廠」70家據點將展現更強勁的同店成長，配合今年規畫新展9處據點挹注，可望使營收維持去年的高成長動能，配合規模經濟效益顯現，看好獲利成長有望優於營收。

世界健身-KY認為台灣健身市場成長空間仍大，預估至2028年前仍有100家的潛在拓展空間。世界健身-KY疫前每年新展15～20家，疫情3年期間仍維持每年新展5～8家。展望2024年，公司規畫加速展店、預計新展至少12家據點，力拚會員人數恢復疫前最高47.5萬水準。

此外，世界健身-KY因應市場需求開始發展零售業務，目前在2處據點提供，明年規畫拓增至20家據點提供。法人預估，世界健身-KY去年獲利估與2022年相當，在會員回流及展店效益帶動下，今年營收有望上看百億關卡，獲利亦可望重返成長軌道。