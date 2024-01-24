標普全球編纂的1月HCOB歐元區綜合PMI初值，由12月的47.6升至47.9，來到六個月高點，但仍不及《路透》調查預期的48.0，而且連續八個月在50榮枯線之下。

歐元區1月製造業PMI露曙光，自12月終值44.4勁彈到46.6，攀至十個月新高，且高於調查預估的44.8，只不過從2022年7月至今尚未恢復擴張。

歐元區綜合PMI本月能走升，多虧製造業景氣好轉帶動，之所以持續萎縮，係受到服務業的拖累。歐元區1月服務業PMI自12月終值48.8，降至48.4的3個月低點，遜於《路透》調查預估的49.0。

德國商業銀行資深經濟學家威爾（Christoph Weil）指出：「今日的數據證實我們的看法，歐元區經濟疲弱的時間，恐怕要比大多數經濟專家和歐洲央行預期的還要長。」

根據《路透》近日發布的調查結果，受訪經濟學家看好歐元區今年第一季GDP擴張0.1％。