海洋委員會國家海洋研究院推廣環境DNA技術，圖為工作人員對礫石生態系環境DNA海水樣本採集。（國海院提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會國家海洋研究院23日宣布推出「全海域基礎生態調查環境DNA」資料集，即日起發布於國家海洋資料庫及共享平台（NODASS），這是國內在海洋研究領域的一里程碑。

透過應用環境DNA技術，該院成功蒐集了台灣全海域超過100個測站的海洋環境DNA基因檢測資訊，分析產出微生物、真核生物和魚類等3大生物類群的種類組成。

環境DNA（environmental DNA）又稱為eDNA，是指生物遺留到環境中的DNA，來源可能是自然脫落的皮屑或鱗片，這項技術可讓科學家在避免過度干擾自然生態下，從一杯海水即可獲得從微生物到大型海洋動物，甚至是有躲藏習性的生物基因序列，進而推估曾存在於環境中的生物物種。

此將有助於科學家深入探討海洋物種的豐富度、多樣性和分布情況，可應用於偵測外來種等關注生物的蹤跡，同時促進對海洋資源的有效管理與保護。

國海院院長陳建宏說，在2023至2026做的全海域基礎調查包含水文、地形底質和生態調查等多項工作，所有這些寶貴的海洋資料將被整合到NODASS平台，為海洋科學的進階應用提供強大的基礎。