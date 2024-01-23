紐約時報報導，馬雲在2023年第四季購買價值5,000萬美元的香港上市股票。近幾個月來，馬雲一直在買進阿里巴巴的股票，蔡崇信也是如此。

受此消息激勵，截至台北時間23日晚間8時35分，阿里巴巴美股盤前大漲5.78％，報72.6美元。

科創板日報報導，2023年，阿里巴巴以95億美元的總價，回購總計8.979億股普通股（相當於1.122億股美國存託股），是回購力道最大的大陸網路公司。