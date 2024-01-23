紐約時報報導，馬雲在2023年第四季購買價值5,000萬美元的香港上市股票。近幾個月來，馬雲一直在買進阿里巴巴的股票，蔡崇信也是如此。
受此消息激勵，截至台北時間23日晚間8時35分，阿里巴巴美股盤前大漲5.78％，報72.6美元。
科創板日報報導，2023年，阿里巴巴以95億美元的總價，回購總計8.979億股普通股（相當於1.122億股美國存託股），是回購力道最大的大陸網路公司。
外媒23日報導，大陸電商巨頭阿里巴巴集團創辦人馬雲、蔡崇信大幅增持阿里股票。根據23日公布的一份證券備案文件顯示，蔡崇信在2023年第四季透過其Blue Pool Management家族投資工具，購買價值約1.51億美元的阿里巴巴美股。
紐約時報報導，馬雲在2023年第四季購買價值5,000萬美元的香港上市股票。近幾個月來，馬雲一直在買進阿里巴巴的股票，蔡崇信也是如此。
受此消息激勵，截至台北時間23日晚間8時35分，阿里巴巴美股盤前大漲5.78％，報72.6美元。
科創板日報報導，2023年，阿里巴巴以95億美元的總價，回購總計8.979億股普通股（相當於1.122億股美國存託股），是回購力道最大的大陸網路公司。
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