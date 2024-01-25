新光金強調，目前沒有在股價低於票面時，貿然對股東募資，因為過去長期於票面金額下辦理現金增資作法，造成股價萎靡不振，傷害股東權益甚鉅，雖然先前一再由金控對股東募資數百億元，卻沒有一次成功扭轉公司經營困局，因此新光金募增案應為最後選項，需要注意時機與經營改善程度，才能發揮功能。

新光金也表示，2023年下半年已盡全力先以帳上自有資金注資15億元予新壽；人壽也發行次債130億元，新壽10月份RBC已超過200％，已逾原擬現金增資70億元效果。然因2023年第4季整體環境及匯率變化大，波及到整體保險業，致使新壽RBC下降、再次不足。

再者，考量新壽帳上已有一筆鉅額特別準備金，且同業已有將該等準備金轉列資本使用前例，新光金2023年也很積極向主管機關溝通爭取將死利差互抵責任準備金列入RBC計算，但很遺憾未獲同意。

新光金新經營團隊指出，並無辜負全體股東所託，有信心把新壽帶到健康經營的道路。所有行動均會遵循規範，符合公司治理要求，以最大努力來達成所有利害關係人最大利益。