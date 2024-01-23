施瓊華表示，昨天約談新光金董、總與新光人壽董、總，約談過程中做三要求。第一，針對新光人壽有承諾要三年各增資70億元，過去除了董、總有簽承諾書之外，金控與人壽董事會皆有通過增資案，「既然對主管機關有承諾，就要信守承諾，依照一定時程屢行承諾。」

第二，外界說新壽的缺口很大，但金管會針對接軌，已有給兩階段的在地化與過渡化措施，已要求壽險業者在接軌日前，資本適足率要符合法定標準200％，要符合標準才可申請15年過渡期，「不是接軌日一到就有很大無底洞缺口。」

第三，部分董事或大股東有在董事會表達增資意願，希望新光人壽董事會要針對這部分好好討論，縱使有些股東不願增資，但不能阻擋有意願增資的股東進行增資，要讓每一個股東的權利受到尊重。

施瓊華也強調：「只有增資，才能讓新壽的惡性循環得到翻轉。」她說，公司要增資就應該增資，承諾要做到，更何況新壽去年6月RBC沒有達到標準，去年12月底「還是有一些問題」，已要求新壽在一個月內針對去年還沒增資的55億元再提時程，同時針對今年的70億元要及早因應，不能等到3月RBC出爐。

在昨天約談時，有要求新經營團隊簽增資承諾書嗎？施瓊華表示，新經營團隊是董事會改組，就金控與新壽來講，法人並沒有改變，不管是新舊團隊，就算是舊團隊簽的，新團隊也要概括承受，履行對主管機關承諾。

新壽12月底RBC可能未達法定標準，連續兩期資本不足，又沒有依照增資時程進行，金管會可能還會採取哪些措施？施瓊華表示，去年6月新壽就已是資本不足，財業務改善計畫沒有照時程改善，就會加重，包含停止職務、限制業務、命令處分資產、交易被限制、負責人減薪等，會看新壽的處理情形綜合考量。