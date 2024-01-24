不過，去年第4季的FDI增幅卻只有5.3%，較第3季高達16.2%明顯縮小。同時，去年10至12月的投資總金額為184.4兆盧比。此統計不包括金融、石油以及天然氣產業，且計算單位使以印尼盾為主。

新冠疫情過後，這個東南亞最大經濟體的FDI成長強勁，特別是鎳金屬加工業的投資特別蓬勃發展。2023年，基本金屬項目是FDI的最愛，總投資金額達118億美元。至於礦產類則排名第4，達47億美元。其它受益於FDI行業，包括倉儲、電信、製藥、紙漿以及造紙等。