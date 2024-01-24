周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.33點或0.28%，為471.53點。其中公用事業股跌0.8%，利率敏感的房地產股也下跌1.3%，重量級的醫療股下滑0.9%。

在上漲的股票方面，受到中國將推出更多刺激政策的希望，支撐了銅價上漲，基本金屬價格上揚，帶動礦業股揚升2%。

在中國業務較多的奢侈品公司包括LVMH集團、開雲集團(Kering)、歷峰集團(Richemont)都上漲在1.1%至1.7%之間。

周二公布的數據顯示，1月歐元區消費者信心較12月下滑了1點。

Pantheon Macroeconomics歐洲經濟學家Melanie Debono說：「我們懷疑(消費者信心)下降是新趨勢的開始，並預計很快會出現持續的反彈，因為消費者的通膨率正在大幅下降」。

目前市場已經反映出歐洲央行本周將暫停升息，而交易員也預計今年總共將降息130基點，首次降息出現在6月的機率為97%。

西班牙股市跌1.1%，表現落後於其它地區股市。此前巴克萊下調了西班牙電力公司Iberdrola的評級，該公司股價跌1.9%，並拖累了西班牙股市表現。

根據LSEG I/B/E/S的數據，Stoxx 600成分股第四季獲利預計將為年減8.8%，而上周的預測為年減7.1%。

電腦周邊設備製造商羅技(Logitech)提高了全年銷售和獲利財測，然而股價仍下跌8.7%；主要是該公司股價周一觸及2021年10月以來最高水準，投資者獲利了結。

全球最大鐘錶集團Swatch股價下跌4.6%，主要原因是Swatch未能達到市場對於2023年業績的預期。

在摩根士丹利將德國送餐公司評級從「中立」上調為「買進」後，HelloFresh股價躍升了12%。

德國汽車製造商福斯集團大漲5.4%；此前該公司與分析師的一次電話會議讓外界猜測，福斯第四季的銷售可能會超出市場預期。