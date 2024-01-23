台北北門建築22日修復工程2度流標，民進黨台北市議員林延鳳23日發現，文化局竟在流標當日上網招標修復工程「開工儀式與活動」標案，且修繕經費2338萬元，開工儀式就佔600萬元，質疑預算分配、輕重緩急失衡。文化局回應，修繕與「台北建城140周年開幕活動暨北門修復工程開工儀式」預算不同，且近期將進行第3次招標。

林延鳳指出，北門建築近20年沒修復，去年5月北門周邊曾被踢爆環境髒亂，市府未妥善維管，文化局當時就預計整修北門，加裝及時監控並改善北門色彩燈光等，並獲文化部1149萬元補助，但22日修復工程2度流標，文化局同天竟上網招標修復工程「開工儀式與活動」標案。

她批評，連施作廠商、時間都沒影的情況下，文化局就急著找廠商辦「開工儀式」，不見標案合理性與招商積極性。

林延鳳也質疑，北門整體修繕經費2338萬元，但開工儀式與活動就要600萬元，形同約1/4經費花在僅為「長官動土」的系列活動上，古蹟有沒有人修不重要，作秀優先才是重點，實在本末倒置。

她炮轟，文化局預算分配、輕重緩急都顯有失衡，北門本體若修繕延宕，文化局督管不周，可能就會變成下個台北流行音樂中心或台北表演藝術中心爛帳，市長蔣萬安要加以督促改善，且約束局處不要爭相替主子拿華而不實、「假大空」的東西提振聲量，最後淪為打腫臉充胖子、吃緊弄破碗的無能團隊。

文化局建設科長賴郁雯回覆，北門工程預算與建城140週年活動標案完全不同，2024年正值台北建城140周年，市府規劃相全年度活動，活動預計從4月開始，「台北建城140周年開幕活動暨北門修復工程開工儀式」為活動之一，經費600萬元，其餘內容還包含以「台北城過去與未來」主題光雕投影節目、登城樓等，活動結束後才會開始修復工程。

她解釋，文化部核定總經費3000萬元，文化部文資局補助45％，計1350萬，市府自籌款55％計1650萬元，工期預估自開工日起580日竣工。且文化局極度重視北門相關工程，近期會第3次上網招標，農曆年後3月前決標，預估4月底前可找到營造廠辦理簽約，並於5月中活動結束後辦理開工。