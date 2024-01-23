周二香港恆生綜合指數收盤上漲392.80點或2.63%，為15353.98點。國企股(H股)升2.8%，為5141點。科技指數升3.7%，為3148點。

據彭博(Bloomberg)報導，大陸政府考慮成立2兆人民幣的股市平準基金，將中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股，買進中國境內股票。以及撥出至少3000億元的境內資金，透過中國證券金融公司或中央匯金來投資境內股票。

網路科技股普遍走高，京東漲4%，騰訊升3.7%。

內房股集體彈高，中海外升5.0%，華潤置地漲8.0%，龍湖集團揚升9.2%，碧桂園漲6.6%。

汽車股上漲3.9%，為領漲最多的板塊。新能源車表現依舊最為亮眼，小鵬升7.5%，理想漲6.5%，蔚來升6.0%，吉利升4.4%。

此外香港股市在周一大跌347點，市值來到4.29兆美元，全球第四大股市地位讓位給印度股市。