Axios記者同時也是CNN分析師Barak Ravid在報導中寫道，這將是「自這場戰爭爆發以來，以色列向哈瑪斯提出為期最長的停火期」。

根據Axios報導，以色列最新的提議包括分數個階段釋放所有剩餘的人質及歸還已故人質的遺體，以換取被監禁在以色列的巴勒斯坦人。以色列部隊撤出加薩主要的人口中心，並讓巴勒斯坦平民逐步返回加薩城和加薩走廊北部。此外，以色列亦提議，願讓哈瑪斯高層離開加薩。

以色列宣稱哈瑪斯在10月7日發動突襲時擄走253名人質，目前還有132人被關押在加薩，其中104人應該還活著。

《華爾街日報》報導，美國、埃及和卡達希望以色列加入新階段的和談，與哈瑪斯的協商將從釋放人質開始，最終希望能促成以色列從加薩撤軍。

此前哈瑪斯提出結束這場戰爭和釋放人質的條件，其中包括以色列完全撤軍以及讓哈瑪斯持續在加薩掌權，但以色列總理納坦雅胡在周日斷然拒絕了這些提議。儘管如此，他必須設法讓其餘人質獲釋的政治壓力也越來越大。

對於是否將「人質回家」而非擊敗哈瑪斯列為首要之務，以色列戰時內閣的內部分歧日益加劇，此外，上周末有數千人在特拉維夫抗議納坦雅胡處理這場戰爭的方式。

人質和失蹤人口家庭論壇（The Hostages and Missing Persons Families Forum）發布聲明，要求納坦雅胡「明確說出我們不會拋棄在10月災難中被綁架的平民、士兵和其他人」。