美國情報機構估計，以色列軍隊目前擊斃了「哈瑪斯」2到3成戰士，這個數字距離殲滅該組織的目標仍相差甚遠，也顯示在經歷以軍數月來的焦土作戰後，哈瑪斯依舊難纏。

美媒《華爾街日報》報導，據美國估計，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」在戰前擁有2萬5千至3萬名戰士，與以色列開戰後已有20%到30%戰死。美方根據攔截通訊、無人機監視、分析加薩街景等方式，來做出上述統計。

以色列的評估則較為樂觀。據以方估計，自開戰以來，以軍已擊斃約9千名哈瑪斯戰士，加上去年10月7日突襲行動中陣亡的1千人，總計以方已殲滅1萬名哈瑪斯戰士，占該組織戰鬥力的30%。

此外，以色列估計，多達1萬6千名哈瑪斯戰士身受重傷，其中半數無法重返戰場。而美國則估計約有10,500至11,700名哈瑪斯武裝份子負傷，多數可望重回作戰崗位。

美國也認為，哈瑪斯仍有足夠彈藥，可以在接下來幾個月內繼續對以色列和駐紮在加薩的以軍發動攻擊。

哈瑪斯的韌性也顯示在加薩北部地區。根據以色列官員和巴勒斯坦居民表示，哈瑪斯正嘗試派人巡邏該地區，以重新奪回掌控權。

曾於中東指揮作戰的美軍退役將軍佛特爾（Joseph Votel）表示，哈瑪斯顯然還能繼續作戰，但傷亡會對他們造成壓力，「現在可能一人必須當兩到三人用」。

一些現任與前任以色列官員表示，即使哈瑪斯已有數千人陣亡，但他們的目標只是挺過這場戰爭。一名以軍高層官員說：「他們不用打贏，只要不輸就可以。」這種作戰方式讓他們更容易存活下來。

以色列去年10月7日遇襲後，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾宣誓將「徹底殲滅哈瑪斯」，但經過數個月的戰鬥，外界開始懷疑以色列能否實現這個目標。根據加薩的衛生官員統計，在以色列襲擊下，已有2萬5000多名巴勒斯坦人死亡，當中2/3為老弱婦孺。