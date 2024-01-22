美國總統大選初選開始，民調顯示，前總統川普在共和黨內支持度居高不下，有可能再度成為候選人角逐白宮大位。而美國兩岸問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）21日時在社群軟體上分享了川普去年受訪的影片，並提醒台灣「要小心」。對此，資深媒體人陳鳳馨22日就表示，「對台灣而言，我們真的要做好準備，不是只有台積電要做好準備」，引發討論。

葛來儀在21日時轉發美國社會文化網站《智識論者》（The Intellectualist）貼出的福斯新聞（Fox News）去年專訪川普的影片，並稱「很抱歉，川普。台灣並沒有搶走美國的晶片生意，台北要小心了」。

陳鳳馨22日在政論節目《少康戰情室》中表示，「川普現在有95％的機率會成為共和黨的候選人，5％只是我的保守而已，他有6成以上的機率會在今年年底選上總統，在明年一月的時候正式入主白宮，成為新一任的主人」，陳鳳馨指出，「我覺得現在有許多人都在『共同焦慮』，比如說紐約時報就是很焦慮，他擔心川普如果重新回歸，對美國而言會產生什麼樣的衝擊」。

同時陳鳳馨也指出，「對於葛來儀來講，她跟民主黨的關係向來是良好的，她跟台灣關係也很好，尤其是跟民進黨的關係也很好，她貼出川普在去年7月福斯新聞的專訪當中的內容，她提醒的不只是台灣，提醒的更是跟共和黨關係良好的民進黨，現在全世界會因為川普回歸而出現劇烈的變化」。

陳鳳馨最後更說，「對台灣而言，我們真的要做好準備，不是只有台積電要做好準備」。陳鳳馨認為，「台積電做好準備了，美國的建廠時間通通往後延，現在拖到了2025年，然後2奈米廠要設在新竹跟高雄，直接宣佈兩個廠，這些都意味台積電已經準備好了，如果川普回歸，他知道跟白宮是沒得談的，我覺得台積電準備好了」。