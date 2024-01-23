根據一項常用的衡量標準，上周五標普500指數改寫歷史收盤高點，證實自2022年10月12日創下收盤低點以來，該指數便已處於牛市。

網飛（Netflix）、特斯拉、亞培（Abbott Laboratories）、英特爾和嬌生（Johnson & Johnson）將於本周陸續發布財報。微軟、蘋果等科技巨頭於下周發布業績。本周投資人還將關注個人消費支出（PCE）指數、S&P Global採購經理人指數（PMI）和第四季GDP初值，以評估聯準會下一個可能的政策決定。

周一收盤，道瓊指數漲138.01點或0.36%，報38,001.81點。標普500指數漲10.62點或0.22%，報4,850.43點。那斯達克指數漲49.32點或0.32%，報15,360.29點。費城半導體指數漲10.95點或0.25%，報4,386.60點。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅非必需消費類股和公用事業類股跌0.52%、必需消費類股跌0.46%。

重磅科技股方面，微軟跌0.54%、蘋果漲1.22%、亞馬遜跌0.36%、Alphabet跌0.27%、輝達漲0.27%、Meta跌0.44%、特斯拉跌1.60%。

主要晶片股普遍走強，僅超微大跌3.47%。美光漲1.98%、德儀漲0.68%、高通漲0.60%、應材漲0.21%、英特爾漲0.15%。

台股ADR方面，台積電跌1.02%、聯電漲1.76%、日月光漲1.29%、中華電信跌0.26%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌2.20%。

美國交易所成交量總計為118.6億股，過去20日全日均量為114.2億股。

紐約證交所上漲與下跌股數比為3.17：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.38：1。

標普500指數有82檔成分股創下52周新高、3檔創新低。那斯達克指數有161檔創52周新高、130檔創新低。