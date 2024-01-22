位在高雄新興區的六合夜市，擁有近70年歷史，集結許多美食小吃，每年吸引不少國內外觀光客前來。不過先前本土疫情爆發，商圈170攤嚴重衝擊，剩不到3分之一攤，當時還有老闆無奈「生意剩下1成，快做不下去」。如今台灣挺過疫情，自去年10月後外籍旅客來台暴增。有攤商透露，「生意已回流4成以上，希望政府可開放陸客」。

直擊/高雄六合夜市挺過疫情「周末盛況」 攤商生意漲4成、盼開放陸客

《中時新聞網》記者周末晚餐時間直擊，不少全家大小出籠，旅客絡繹不絕，人氣美食攤前排到爆。談及過去生意狀況，烤蝦老闆娘表示，「以前香港、新加坡等觀光客， 烤蝦大份5百元一次買好幾份；現在來都只買中份3百元，還問說『能不能便宜一點』?」老闆娘無奈說，「蝦子成本漲很大，實在沒辦法，以前一晚起碼可做3、4萬，現在一天只能做4、5千塊，周六業績可達1萬2千塊元，與昔日盛況相比，僅剩約4分之一了」。

六合夜市吸引不少國內外觀光客前來。(游定剛拍攝)

一名住在雪梨、年約20出頭的大陸青年來台觀光，他向記者說，「六合夜市非常接地氣，有很多好吃美食，在澳洲雪梨不會有的感受」。期待兩岸之間觀光發展嗎?他興奮說，「當然期待！從小在大陸長大，小學課本都有教，像日月潭、阿里山景點，大陸朋友非常想來，但礙於政治因素，目前無法來玩蠻可惜的」。

六合夜市周末晚餐時段人潮絡繹不絕。(游定剛拍攝)

而來自苗栗、年約20多歲青年坦言，「現在商圈人潮很熱鬧，以前在屏東讀書來這玩，現在人潮比還是有差，就看未來會不會開放陸客來吧！」另外，高雄王小姐帶著一家人來，現場觀察到，「跟疫情時比較，好像人潮變多、恢復了，但沒看到遊覽車團了」。

烤蝦老闆娘表示，以前一天可做3、4萬，現在周末生意較好，也只有1萬多元。(游定剛拍攝)

六合夜市自治管委員會總幹事詹金翰受訪說，「疫情期間消失、停業的攤商，自去年7月後陸續恢復，直到11月，商圈170攤已全部爆滿，還有人想承租，只能登記候補了。」對於總統蔡英文先前宣示說，「今年3月規劃要開放陸客來台」。詹金翰則說，「陸客能來是最好，但若兩岸有些變化還是不能來，攤商都有國內外客，並沒說陸客不來受到太大影響」。

來自雪梨的大陸青年透露，大陸朋友都很希望來台觀光。(游定剛拍攝)