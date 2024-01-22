高雄市商圈每年農曆年前盛事「高雄過好年」系列活動，20日起由三鳳中街商圈舉辦的「迺三鳳 辦年貨-好運龍厚禮」正式開跑，同時宣告參與的29個商圈特色優惠活動將陸續登場。高雄市長陳其邁除了主持開跑活動，並在現場發送龍年小紅包，跟市民拜早年。

高雄市長陳其邁表示，進入後疫情時代，市府持續輔導商圈行銷活動，以及相關的配套措施，努力提升商圈消費力，規劃各大活動與商圈串連合作，引導人潮帶動商圈經濟。每年過年前的「高雄過好年」年貨大街活動是各商圈的重頭戲，紛紛推出最佳優惠與人氣商品，讓市民朋友及遊客都能滿載而歸，感受到濃濃年味。市府也感謝李昆澤委員、邱議瑩委員一起合作為商圈爭取預算與建設，也特別點名新科立委黃捷，未來要多多幫商圈爭取預算，

南部的年貨大街三鳳中街主委伍進昌指出，三鳳中街為歡迎各地採買民眾，每年都用心布置絢爛的燈籠海營造濃厚年節氣氛，不論香菇、鮑魚、干貝、蝦米等年貨都準備齊全，且價格公道，選擇又多樣，只要到中街就能一次購足。日前元旦連假三鳳中街已湧現爆滿消費人潮，景氣更是回復到疫情前水準，今年各店家配合過好年活動推出消費滿額、打卡抽獎活動，獎項有中街澎派年貨及LINE Points點數。

伍進昌說明，即日起至1月25日，民眾只要在三鳳中街FB粉專留言到三鳳中街必採購的年貨，即可參加「好運龍來 好運發財金」抽獎活動LINE POINTS 100點共50名，並將於1月26日於三鳳中街FB粉專抽出。另外即日起到2月6日，只要加入三鳳中街Line@官方帳號，上傳採購年貨照片就可參加「好運龍來 開運小紅包」LINE POINTS 100點共50名。

經發局長廖泰翔表示，今年高雄過好年共有29處商圈參與，活動規模與經費預算都較往年增加，要讓民眾在商圈感受濃濃回家過年氛圍。後續各商圈將接棒陸續推出春聯揮毫、燈飾佈置、彩繪燈籠DIY、市集、表演、搓湯圓等活動，詳細活動時間及優惠內容請上經發局臉書（https://www.facebook.com/edbkh）查詢。