去年全球電子產業面臨通膨升息、消費緊縮逆境，宏致營運也陷入谷底，2023年前3季稅後虧損1.75億元，每股淨損1.3元，累計2023年合併營收為84.86億元，年減18.34%。

黃添富表示，儘管宏致集團歷經去年電子產業的艱困環境，全年營收因庫存修正影響而下滑，不過宏致同步調整面對未來的策略，首先在品質管控部分積極提升智慧製造能力，以目前使用自動光學檢測(AOI)為基礎，運用機構、成像及解決方案技術，實現對產品的精準測試，消除重測時間及人力成本，大幅提升製程、組裝良率及生產效率，並將現有的自動化生產進階至數位化管控，以達系統化管控的目標，並在品質和智慧製造面上推動一系列關鍵技術與產品創新。

在產品創新部分，黃添富表示，宏致高速傳輸技術已成功從PCIe Gen5進化至PCIe Gen6(64GT/s)，目前已陸續進入量產與積極交貨中，Multi-Trak和NearStack PCIe技術也正積極研發中，高速傳輸速度達800Gbps的外部傳輸線AEC線纜也完成開發。

展望未來，黃添富表示，面對未來AI潮流興起，市場對於高速傳輸的需求不斷攀升，宏致也積極備戰與佈局，特別在AI伺服器(Sever)及AI PC領域，目前應用於AI伺服器內部線PCIe Riser Cable已經開始交貨，並獲得客戶的高度讚賞，成為公司推動AI產品線的關鍵產品，由於800Gbps AEC具有不需進行光電轉換及傳輸速度快的優勢，取代主動式光纖纜線(AOC)單價昂貴且功耗高的缺點，將能為客戶提供更經濟與高效的解決方案，也是我們很看好的產品。

在製造方面，宏致未來將導入人工智慧(AI)檢測模式，以高水平的品質管控提升檢測精度，實現無客訴目標。而在智慧製造上將以製造執行系統(MES)，實現數據中心化管理，運用數據中台掌握各機台的稼動率、良率等關鍵生產數據，將透過智慧製造柔性生產的機制，全面提升製程管控能力與靈活性。