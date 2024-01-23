胰臟癌有「癌王」之稱，包含藝人巴戈、裕隆董事長嚴凱泰等名人都因胰臟癌過世。胰臟癌的可怕之處在於無症狀，且難以用肉眼從電腦斷層（CT）影像中發現，一旦超過2公分，存活率就只剩不到2成，但若在小於2公分就發現，則有8成的治癒機會。台大醫院團隊開發出人工智慧CT診斷輔助系統，能偵測出8成小於2公分的早期胰臟癌，被評價為2023年影像醫學界最重要的研究，今年將正式用於臨床，搭配內視鏡，就能當下做出診斷。

台大醫院胃腸肝膽科教授、綜合診療部內視鏡科主任廖偉智表示，胰臟癌是國人的第7多癌症死因，存活的關鍵是及早發現、及早治療。若能在腫瘤小於2公分時發現，治癒的機會高達8成，但若超過2公分才發現，即便可動手術，存活率也只剩不到2成。

然而，要及早發現胰臟癌並非易事。廖偉智說，早期胰臟癌在電腦斷層（CT）等影像檢查上不明顯，甚至肉眼無法分辨。因此，高達4成小於2公分的早期胰臟癌在CT上未被發現，且胰臟癌生長與擴散快、無症狀，患者常失去寶貴的治癒奇蹟。

台大醫院曾收治一名在外院做過檢查的患者，當時的影像檢查顯示，患者的胰臟尾部出現淡淡的陰影，沒有任何症狀。4個月後，患者來到台大，陰影已變大，肝臟也出現了許多轉移的腫瘤，原有機會治療，但已變為末期胰臟癌，一線生機稍縱即逝。

為了幫助患者把握升級，台大醫院在早起診斷上做出來許多努力，推出人工智慧CT診斷輔助系統、內視鏡超音波檢查2大利器。其中，人工智慧CT診斷輔助系統是由內科、影像醫學科、台灣大學團隊共同開發，為世界首創的胰臟癌AI模型，能偵測出8成小於2公分的早期胰臟癌，在全國性實際臨床資料驗證中，正確率超過9成。若搭配內視鏡，就能在第一時間做出診斷，判斷是否為惡性腫瘤

廖偉智表示，人工智慧CT診斷輔助系統已在去年取得醫療器材許可證，更獲美國食品藥物管理局（FDA）認定為「突破性醫療器材」，亦被評價為2023年影像醫學界最重要的研究。目前台大正申請資費醫令，預計今年正式用於臨床，其他醫療院所也能使用。