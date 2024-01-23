環保局長張瑞琿今日至課堂現場，強調淨零學院除培育人才，未來亦將開辦工作坊、公共講堂。（柯宗緯翻攝）

淨零學院今(23)日開設首場企業證照專班，並由中油公司包班上課。（柯宗緯翻攝）

高市府去年11月成立「淨零學院」，累計開設逾10個班期、發出150張以上證照。今年起陸續擴大課程規模及對象，今（23）日首度開設企業證照專班，由「高雄市產業淨零大聯盟石化業」中油公司打頭陣，規畫3日證照課程，將為中油培育30位ISO 14064專業人才。

環保局長張瑞琿指出，淨零學院自去年11月開設至今，已與國際查驗機構合作開設多期ISO證照課程，並以碳盤查為主，統計市府32個局處中，已有超過半數首長取得ISO證照，市府淨零施政打下良好基礎。

張瑞琿表示，今年起將陸續開辦ISO 14067碳足跡、16064-2減量專案、CBAM申報、AI減碳、生物炭等進階及技術課程，另外學院也規畫結合課程，安排實廠觀摩，第一線探討減碳方案。

由於高雄市石化及鋼鐵等產業具上下游群聚特性，高雄市成立石化產業淨零大聯盟，由中油公司發揮以大帶小精神與下游業者一起減碳，中油公司特與淨零學院合作以包班方式針對各事業部人員訓練。

台灣中油公司石化事業部響應高雄市政府淨零學院，由事業部主管及溫室氣體盤查小組成員共30人參加今日開辦「ISO 14064-1組織層面溫室氣體內部稽查證員」課程企業專班，培訓中油淨零專業人才。

作為淨零學院首班企業專班，師資由金屬中心博士楊勝仲、ICDI國際氣候發展智庫執行長趙恭岳分別針對能源、產業減碳實務以及國際淨零趨勢進行前導課程，並由查驗機構進行2日ISO證照課程，讓理論、實務結合，擴大課程深度、廣度。

張瑞琿說明，除市府、指標產業課程外，目前淨零學院報名網站、各類課程亦加緊安排中，預計於3月前對外公布，並陸續開放各界報名，另也規畫透過工作坊、公共講堂方式，讓更多人參與討論，激盪出不同火花，目標「讓學院不只是學院」，更成為淨零議題的發想基地。

中油指出，台灣中油公司石化事業部以副執行長吳祐明、本部參與溫室氣體組織型碳盤查與產品碳足跡小組的同仁及直屬部門主管接受此次培訓為主，此次課程讓中油員工更深入、更全面瞭解，促進內部建構碳盤查、節能減碳技術能力，並與國際接軌，遵循國際ISO指引，培育國際認證專業淨零人才，提升同仁淨零認知，戮力達成2050淨零轉型的目標。