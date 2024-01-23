新光金表示，金管會約談新光金及子公司，主要是溝通增資一事，已當場向主管機關說明，金控自始同意對人壽子公司進行必要的增資，以提升RBC。但因人壽缺口實非現金增資70億元可以解決，故目前已尋求外部顧問之協助，積極研議各種可行方案後再送董事會討論，以儘早符合監理需求，並維護股東權益。
對於傳出昨天（22日）在與金管會約談時，新光金董事長陳淮舟不願簽增資承諾書，新光金對此也強調，會中並未涉及當場簽署承諾文件一事，特此澄清說明。
金管會下達最後命令，要求新光金儘速對新光人壽增資，否則將會有更嚴重的裁罰。新光金今天（23日）回應表示，新光金自始同意對人壽子公司進行必要的增資，但因新壽缺口非現金增資70億元可解決，目前已尋求外部顧問協助。
新光金表示，金管會約談新光金及子公司，主要是溝通增資一事，已當場向主管機關說明，金控自始同意對人壽子公司進行必要的增資，以提升RBC。但因人壽缺口實非現金增資70億元可以解決，故目前已尋求外部顧問之協助，積極研議各種可行方案後再送董事會討論，以儘早符合監理需求，並維護股東權益。
對於傳出昨天（22日）在與金管會約談時，新光金董事長陳淮舟不願簽增資承諾書，新光金對此也強調，會中並未涉及當場簽署承諾文件一事，特此澄清說明。
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