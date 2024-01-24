由日中經濟協會、經團聯、日本商工會議所等組成的日本經濟界代表團，23日抵達北京，出席了當地經濟團體舉辦的歡迎宴會，並確定25日將與大陸國務院總理李強舉行會談。代表團將逗留至26日，除了向中共領導層等請求撤銷對日本水產品的暫停進口措施，還將討論去碳化合作，力爭改善兩國關係。

共同社24日報導，歡迎宴會上，中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌強調，中日經濟能透過相互合作將蛋糕做得更大。擔任團長的日中經協會長進藤孝生（日本製鐵董事長）回應稱，「希望從經濟交流的層面，為進一步發展兩國關係提供支持」。

報導指，代表團24日以後，將與李強及負責中國經濟政策的國家發改委、商務部的官員交換意見。代表團從1975年起幾乎每年訪華，上次訪問是在2019年9月，此次是因新冠疫情中斷4年零4個月後的訪問。

共同社此前報導，在日中關係遇冷的情況下，經濟界仍保持交流，而在「岸習會」確認將推進「戰略互惠關係」，經濟界相關人士指「現在是訪中的好時機」。經團聯會長十倉雅和18日在行前記者會上表示，將要求中方在運用修改後的《反間諜法》時提高透明度，並恢復新冠疫情前的短期逗留免簽證措施。