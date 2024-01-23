綜合媒體報導，美國消費者品牌協會副會長馬德雷基（Tom Madrecki）警告，上述舉動將會產生轉嫁給消費者的額外成本，還有可能進一步導致國內相關行業的失業問題。美國消費者品牌協會是美國一個代表2,000個標誌性品牌的主要商業團體。

報導指出，美國國際貿易委員會定於2月6日舉行投票，對是否徵收關稅做出最終決定。