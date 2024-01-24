負責監管經濟事務的歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)說，面對葉門和伊朗結盟的胡塞武裝份子襲擊，紅海航線的運輸量在一個月內減少了22%。

不過他表示，隨著航運公司在非洲大陸各地調整船隻航線，運費下降速度將加快。他補充說，歐盟執委會正在密切地關注形勢發展。

東布羅夫斯基斯在歐盟貿易部長開會討論此一問題之後，對媒體記者說：「到目前為止，能源價格沒有受到明顯影響，商品價格也沒有受到廣泛影響，但是我們已經看到對運輸價格產生的影響，價格已經上漲」。

他進一步指出，這是否對消費物價和整個歐盟經濟產生更廣泛的經濟影響，在很大程度上取決於紅海危機的持續時間。因此採取迅速行動是必要的。

在國際社會最新對胡塞武裝份子的反應中，美國和英國軍隊在周一對葉門的8個地點發動空襲，主要是針對胡塞地下儲備設施，以及導彈和偵察能力。

東布羅夫斯基斯說，國際社會正在採取行動。歐盟將在二月提出新的經濟預測，屆時可能要考慮到紅海干擾的因素。

蘇伊士運河位於紅海北端，載運著全球12~15%的商品貿易和25~30%的貨櫃。對於歐盟來說，在2022年所有的進口貨物中，有23%來自亞洲，其中絕大多數是透過蘇伊士運河運送。

歐盟經濟正在試圖避免高通膨帶來的輕度衰退。但是紅海貿易的長期中斷，可能會阻礙各國央行今年的降息。

荷蘭貿易部長Geoffrey van Leeuwen指出，胡塞武裝份子以聲援巴勒斯坦人為理由，阻斷了船隻運輸，自此以來，經過蘇伊士運河的上海-鹿特丹航線運輸費用在某些情況下上漲了200%。他說：「這顯然會加劇通膨風險，這是我們最不想見的」。