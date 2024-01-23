74歲香港男星曹查理早年加入邵氏電影公司，大多扮演討人厭、好色的角色，後來他成為三級片天王，床戲令觀眾印象深刻，代表作有和葉玉卿合作的《情不自禁》、《我為卿狂》、《卿本佳人》，共計拍過80部三級片，近期他透露2年前和妻子離婚，結束三十多年的婚姻；合作過這麼多漂亮女演員，曹查理坦言雙方零緋聞，令外界訝異。

根據《星島頭條》報導，曹查理曾提到當年拍三級片的往事，決定去拍三級片的原因是忿忿不平當年又高大又帥氣，但每次都演奸詐的角色，處於半紅不黑的位置，紅的反而是曾志偉、王青這些人，他們都演主角來打他，於是他就決定去演三級片，「看看你們敢不敢（也演三級片）」，結果曹查理當時一部片薪資六萬元港幣（約24萬新台幣），就這樣每天工作了好幾年，反而靠三級片成為知名男星。

曹查理當年和葉玉卿、陳寶蓮、日本AV女優村上麗奈等等性感女星合作，但都沒傳出緋聞，曹查理稱自己從未和圈內人談感情，連一夜情都沒有；不過他坦承拍三級片對他多少有影響，沒工作就會帶大把鈔票去大陸玩，這是他的發洩方式，他更說結婚後依舊會出去玩，每天對著老婆會悶，一定要出去調劑一下。

曹查理40歲娶加拿大籍女友，兩人沒有孩子，夫妻倆長期分居，直到72歲時正式離婚，曹查理提到在加拿大的法律離婚後房子就是一人一半，但曹查理想分多一點給前妻，讓前妻拿70%，自己拿30%，他與前妻2022年正式離婚，當時他都已經72歲，還是走到了這種地步感嘆「有點可惜啊」。