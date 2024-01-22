中天綜合台《小明星大跟班》明（23）日晚間10點將播出「結婚是為了幸福，離婚也是啊」主題。劉雨柔跟前夫因觀念不同時常起爭執，還抓包對方聯繫曖昧對象，最終斬斷6年婚。Makiyo（川島茉樹代）則是後悔衝動結婚，不應該答應交往。

Makiyo去年與結婚1年多的前夫小金離婚，2人才碰第4次面，對方就抓著她詢問「要不要交往」，「好像我不答應就走不出去，他求婚我本來也不想結，但大家一直起鬨，我就只能答應，而且那時候家人也覺得他人不錯，也有一份好工作」。

但婚後，Makiyo才發現前夫對工作和家庭毫無責任感：「只要有人講他哪裡不對，他甩頭就放棄很好的工作機會，所以才結婚半年，我就對他沒有信任感，有一次小孩感冒，他竟然消失4天，大家都不知道他去哪，我就覺得可以離婚了，因為我只想要安穩、平凡的生活，但你連這個都沒做到，我就把離婚協議書寫好，他一回來我立刻叫他簽字。」

在場來賓不禁好奇前夫的態度，Makiyo則說：「其實他也曾經提過要離婚，所以我覺得他4天不回來的原因，應該也是要離婚吧，所以他默默就簽了。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。