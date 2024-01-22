58歲香港男星郭富城出道38年，經典歌曲〈對你愛不完〉紅遍全亞洲，郭富城2017年與方媛結婚，婚後兩人育有2個寶貝女兒；據悉方媛結婚前是模特，婚後方媛當起網紅，在小紅書當起博主，近日方媛首度參加綜藝節目，提到與郭富城的相處狀態。

方媛近日登上大陸綜藝節目《今晚開放麥》，首次登上綜藝，她在開頭還俏皮的跳了一段手勢舞，她穿著一套花朵造型的白色洋裝，台上的方媛說：「我不覺得我的家庭有什麼特殊，我們生活中有很多東西都很普通，只有普通話不普通，我十八歲就已經經濟獨立了，我老公也是靠著自己奮鬥起來了，我們倆都懂得彼此的不容易，到今天還是惺惺相惜，我覺得我們倆也一定為孩子做一個更好的榜樣」。

方媛也說生活不能被照片定格，照片不代表全部的真相。這整段話被認為過於空泛，也有人認為方媛可能在回應先前搭經濟艙一事。2021年方媛搭乘經濟艙帶兩個女兒去探班郭富城，消息曝光後，網友竟酸郭富城摳門，讓老婆孩子坐經濟艙，雖然方媛事後點讚「暑假機票難買」的留言，低調表示並非郭富城不願意花錢，後續又有人爆料郭富城和方媛飛英國，郭富城坐頭等艙，方媛坐經濟艙，雖然消息來源並非有確切證據，卻讓網民詬病。

節目上被問郭富城最吸引她的地方，方媛回答：「帥」，透露有一次在飛機上她剛睡醒，郭富城躺在旁邊睡覺，一回頭看到對方就發自內心感嘆「這個人真的很帥」，也坦言郭富城髮根強健，在方媛抱怨脫髮時，郭富城的頭髮怎麼拽都拽不掉，令她直呼：「就很氣」。