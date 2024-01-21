兩性作家H（陳鴻儀）去年底向迪化街名門前媳婦、KOL「Selena」陳珮甄求婚成功後，未料兩人感情也出現警訊，作家H更脫口「就結束吧」。所幸，兩人仍克服難關，於昨20日在烏來舉辦婚禮，並曬出照片甜喊「是的，我們結婚了！」

作家H與陳珮甄在婚前吵得沸沸揚揚，兩人也多次溝通及理解後，終於在昨20日如期舉辦婚禮，讓作家H說：「之前的風雨都放諸腦後，今後要踏實地面對我們每個日子！感謝今天前來的每位朋友！」，他也整理部份照片分享給粉絲，並吐當天心境「開心的一天！」

照片中，陳珮甄身穿深V紫色禮服，炸出渾圓曲線，臉上更是充滿喜悅，而作家H則穿淺灰西裝搭配球鞋，符合個人風格。現場更有不少主播及藝人出席，夫妻倆也用飯店場景，留下不少美照。

陳珮甄在婚禮前更發文表示「前陣子那些太滿的情緒，他除了在自己的粉專上向大家道了歉，也已經與我好好溝通過」，而她認為「只要與他在一起，我是快樂的、我的孩子也覺得有他在的生活是更好的，那就足夠。畢竟，生活裡頭不會只有甜。有很多粗糙的破碎的、讓人想掉眼淚的挫折，也會有許多閃耀著星星點點光芒的小快樂。」