37歲韓星朴敏英，2022年爆出和詐欺犯前富豪男友姜宗賢交往陷入爭議，雖火速切割宣布分手，但仍重創過去經營的女神形象。近日朴敏英整理好心情出演新劇《和我老公結婚吧》熱播中，沒想到韓媒《Dispatch》並未罷休，挖出她的銀行戶頭入款項目指出「朴敏英在與姜宗賢約會時獲得了2.5億韓元（約645萬元台幣）的現金支持」，朴敏英也不忍反擊。

在被爆料與詐欺犯交往後，朴敏英女神形象直走下坡。近日剛以新劇回歸螢光幕，沒想到今（15日）韓媒《Dispatch》再度刊出與朴敏英私生活相關報導，內容指出朴敏英否認收取姜鍾賢的金援支持，並在緋聞爆出後，承認戀愛關係的同時火速切割，分手的原因是：「我不知道他是這樣的人」。

不過《Dispatch》，再度挖出一筆朴敏英金流款項，指出過去姜宗賢關聯公司的公司資金確實有把一筆2.5億韓元（約645萬元台幣）的錢匯入朴敏英個人帳戶中。姜宗賢將錢作為「生活費」支付給朴敏英，這與朴敏英表示「從未接受過經濟支持」的立場直接矛盾。

朴敏英不忍透過IG發文：「受夠了」。（圖／翻攝自朴敏英IG）

《Dispatch》報導曝光後，朴敏英所屬公司Hook娛樂則公開回應，姜鍾賢確實有匯錢到朴敏英帳戶裡，並解釋只是單純的轉帳，並非金援朴敏英「朴敏英表明並未參與非法案件也沒有不法獲利，報導提到的2.5億韓元只是朴敏英的帳戶被姜鐘賢拿去使用，並非用於朴敏英的生活費」，2023年2月朴敏英是以「參考人」身份協助警方調查。

稍早，朴敏英也透過個人IG發文寫下「Sick of it all.（受夠了！）但現在我相信，真心一定會相通這句話，我現在有了守護豆子們（官方粉絲名稱）堅定的心，不要擔心」，並附上一張豎起大拇指的自拍，暖心向粉絲喊話別擔心。