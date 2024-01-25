科法斯亞太區首席經濟學家歐韋良（Bernard Aw）表示，全球經濟環境不斷演化，變得日益複雜，高通膨、高利率、供應鏈壓力、政府債務增加、貿易保護主義和地緣政治事件，挑戰重重。企業只有深入研究和洞察關鍵商業趨勢，才能順利前行，行穩致遠。

譚俊譽加入科法斯香港團隊前，曾任匯豐銀行大中華區經濟學家，密切追蹤大中華區宏觀經濟動向及其對金融市場的影響。在此之前，他曾在法國外貿銀行（Natixis）任職四年，負責亞太區經濟研究，並從事亞洲新興商業趨勢和行業專題研究。譚俊譽擁有香港大學金融碩士學位，以及南開大學國際經貿專業經濟學學士學位，並持有特許金融分析師（CFA）資格。

譚俊譽憑藉在頂級金融機構的工作經驗以及豐富的宏觀經濟研究經驗，加入科法斯後，將分享他在國家/地區和行業風險分析方面的真知灼見，聚焦北亞地區（日本、韓國和大中華區），強化集團的風險決策流程。