過年將至，大家開始關心春節連假天氣如何？氣象專家賈新興今指出，最新短期氣候預測顯示，農曆年期間溫度略偏冷，北部降雨略偏多，但還需持續觀察。

賈新興今早在臉書表示，短期氣候趨勢指出，下周四（2/1）到2月6日春節前氣溫偏暖、水氣多，農曆年期間則氣溫略偏冷，北部降雨略偏多，2月下旬水氣再增多，不過後期預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。

至於近日天氣，賈新興表示，周四寒流雖稍減弱，但周五（26日）之前北部整天偏冷，直到周六（27日）氣溫緩慢回升。周日到下周二（28至30日）環境偏東風，周日、下周一東北角至東半部有局部短暫雨，宜、花有局部較大雨勢機率，下周二東部轉多雲到晴，其他地區天氣穩定。

賈新興表示，下周三（31日）又有水氣移入，下周三中午前彰化以北局部有雨，下周四（2月1日）東半部多雲，下周五（2月2日）晚上鋒面影響，彰化以北、花東轉有局部短暫雨。