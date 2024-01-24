入冬最強寒流襲台，加上新冠及流感等呼吸道疾病齊發，台大醫院急診昨（23）日大爆滿，根據台大醫院急診即時資訊統計，昨上午排隊住院人數超過百人，到今日早上8時止，等候住院人數仍有71人。

台大醫院副院長賴逸儒表示，醫院急診爆床狀況有季節性，依照往年慣例，天氣轉冷時，呼吸道疾病、腸胃道及感染症的病患會增多，導致門診和急診被塞爆，以這波急診高峰來說，仍以新冠肺炎、流感等呼吸道傳染疾病佔最多，受低溫影響，心血管疾病的患者也不在少數。

根據《三立新聞網》報導，台大醫院昨日的急診即時資訊統計，上午排隊住院人數一度突破百人，截至今早8時止，等候住院人數仍71人、等候ICU人數也有6人。

賴逸儒說，為緩解急診壅塞狀況，已有多項措施，會以等候床位超過72小時的患者為優先安置，同時也和台北巿立聯合醫院合作，建立綠色通道，或安排病患至醫院科室的「公床」，先將其安置在有床位的科別，再由專科醫師跨科診治，台大醫院副院長黃國晉也說，以目前的措施幾乎可在一天內解決急診壅塞情況。

疾管署發言人羅一鈞昨指出，上周門急診類流感就診人次達到12萬7638人次，疫情處在高原期，為近10年同期的次高，其中流感新增30例重症、5例死亡；新冠部分上周新增615例本土中重症，也是5個月來新高。

羅一鈞預估下周就會進入新冠及流感2大病毒的疫情最高峰，農曆春節初一至初三（2月10至12日）診所休診，將是呼吸道傳染病衝急診的高峰期。