Facebook母公司Meta於2022年5月在台灣設立亞洲首座「元宇宙XR Hub Taiwan」社群空間，原本被視為Meta在台發展元宇宙的重要根據。可是近期卻驚爆其實該中心已經在去年黯然熄燈，僅維持不到2年的時間。

當年Meta元宇宙XR Hub啟用典禮上，蔡英文總統也曾出席，堪稱相當風光。當時Meta還表示，將持續在台投入資源，由「元宇宙XR Hub Taiwan」為出發點，接下來將在台灣展開一系列計畫。

不過據《中央社》報導，資策會證實Meta的XR Hub已於去年底結束營運，但並未說明詳細原因。掛在外牆的招牌也已經卸下。

位於台北市捷運圓山站附近的XR Hub在2022年由Meta和資策會共同成立，主要是為雙方就XR政策討論與產官學交流的據點。蔡英文總統在啟用典禮上致詞時也強調，台灣是世界重要的科技國家，期盼Meta透過XR基地，與台灣攜手串連更多研發能量，並請Meta持續加碼投資台灣。