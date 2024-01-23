連江縣北竿壁山23日凌晨開始飄雪，至上午積雪已達約3公分。（翻攝陳維軍臉書）

許多居民興奮到睡不著覺，跑到戶外追雪，山上白靄靄一片，猶如銀白世界。（翻攝陳維軍臉書）

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入冬最強寒流來襲，離島連江縣北竿壁山今（23）日凌晨開始飄雪，至上午積雪已達約3公分。馬祖氣象站2004年啟用，從未觀測過降雪，僅在2022年2月20日與昨（22）日晚觀測到冰霰，今天則是馬祖氣象站啟用以來，首度觀測到降雪。

馬祖氣象站22日晚間8時30分出現雨夾冰霰現象，斷斷續續到晚上9點03分為止，上次馬祖氣象站觀測到冰霰是2022年2月20日下午，時隔快2年又再次觀測到冰霰的。馬祖氣象站指出，冰霰是白色不透明的固體且掉落速度較快，因較為鬆散些所以碰到物體表面會破碎。

23日凌晨，馬祖體感溫度僅-5°C，海拔298公尺的北竿壁山迎來2024第一場雪，天空降下白雪，許多居民興奮到睡不著覺，跑到戶外追雪，山上白靄靄一片，猶如銀白世界。凌晨3時，壁山積雪厚度約3公分。

北竿青年周治孝登上壁山拍攝影片，「這是我有生以來第一次在馬祖、自己的家鄉看到這樣的雪景，我覺得滿感動。」