《灼人秘密》實力派女演員及編劇吳可熙主演新片《以愛之茗》風光入選第74屆柏林影展主競賽單元，這部由台灣出品、多數場景在台灣取景的電影將角逐影展最高榮譽金熊獎，她與男主角張翰也將為台灣角逐銀熊獎演技獎項。該片將在2月21日於柏林影展世界首映，她也將前往當地與國際影人交流見面。

吳可熙很開心《以愛之茗》入圍柏林影展主競賽單元，很想給導演阿布代拉曼席沙克以及來自法國、台灣還有非洲三方的所有團隊大大的擁抱，「這是大家一起努力出來的結果，大家都很辛苦，想把榮耀和整個團隊一起分享。」導演也特別傳訊息感謝她的努力付出，很期待在柏林相見，她看了很感動，「導演總是很親切，啟發我很多。」

《以愛之茗》日前經第 74 屆柏林影展官方宣布確定入選主競賽單元，影展總監卡洛夏崔安在記者會上表示「導演席沙克善於以他對於全球化時代的獨到觀點吸引眾人目光，而《以愛之茗》可能是他最複雜也最迷人的一部作品。」《以愛之茗》是台灣出品電影繼蔡明亮的《日子》後，睽違 4 年再度於歐洲三大影展主競賽露面，這回將與新科金球獎影帝席尼墨菲主演的新作《像這樣的小事》、南韓電影大師洪常秀與法國影后伊莎貝雨蓓攜手合作的《旅行者所需》等強片，一同競逐影展最高榮譽金熊獎。