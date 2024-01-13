台灣4年一度的大選可能影響全球地緣政治格局而飽受關注，同時也是大陸社交媒體上的熱門議題，雖然微博仍嚴格執行與台灣大選相關新聞的審查工作，但對這次台灣選舉新聞的呈現顯然比過去少了許多殺伐之氣。其中有幾個比較值得觀察的熱點，分別是：被長輩抱進投票所的女娃兒引爆熱議、俄媒成為台灣大選新聞審查漏網泥鰍、北韓又遭專制體制池魚之殃。

大陸新聞與社交媒體歷來在處理台灣大選新聞時都面臨審查上的難題，過去藍營執政時兩岸關係較好，陸媒處理相關新聞在字裡行間充滿著樂觀及愉悅的氣氛，網路新聞審查政策亦較為寬鬆，雖然也會對一人一票普選制的弊病有各種討論，但大體上不會比台灣媒體與網路上罵得更兇，藉台灣選舉進行自省、檢討與改進是大多數評論的主流。

雖然不少大陸網民們對台灣選舉會選出什麼人，但更多的人關切的是台灣選舉的方式與實施的過程。（圖／美聯社）

隨著兩岸關係惡化，近幾年政治氣氛更趨肅殺。從周六早晨投票一開始，微博上「台灣選舉」的標籤快速衝上熱搜榜，顯示這個議題仍有大量大陸網民關注，短短幾個小時閱讀量已破億。隨後微博屏蔽了與台灣大選相關的標籤，以「台灣選舉」進行搜索，只會獲得中共外交部發言人毛寧11日對台灣選舉議題的官方說辭，其他的網文與媒體報導亦全遭靜音。

令人意外的是，微博上所有外媒、台媒、港媒有關台灣選舉新聞被審查而無法查閱時，只有俄媒（例如《衛星通訊社》、《今日俄羅斯》與總部設於柏林的俄媒《RUPTLY》）的中文版卻暢行無阻，成為社交媒體上有關台灣選舉唯一的新聞管道。這些俄媒平時較少被引用，卻意外地逃過北京新聞審查，成為台灣大選日在微博上唯一的外媒消息來源。

到了投票日下午，外國媒體陸續發出台灣大選新與投票所投票的動態照片，雖然文字被當局審查屏蔽，沒有政治圖像（如國旗、黨旗、政治人物頭像）圖片卻能常常會成為網路審查的漏網之漁。今天在微博流傳的圖片以一張外媒所發台灣中年男子抱著女娃兒進入投票所投票的照片最為熱門，被抱著進圈票處的女娃戴著口罩、睜大眼睛充滿好奇的表情十分愛。

雖然大陸微博啟動了新聞審查機制，台灣大選仍然是當天兩岸網民社交媒體上熱烈議論的焦點。（圖／路透）

貼圖者下了標題「小孩在這種環境中長大，他對政治、政府、國家的基本概念在這種氛圍中形成」，網民們對圖片的評論與回應極為熱烈，有大量網友給予按讚、評論與轉發，也被微博（可能是網路自主演算法機制）列為「台灣超話」的熱門話題。

在微博這場熱烈的討論中，網民們使盡混身解數避開各種可能被審查機制發現的敏感辭，許多人使用各種精心設計的字眼明批暗捧，而為躲避審查，批評與挖苦的幾乎都以朝鮮（北韓）為焦點，藉此警惕勿走上與北韓相同的道路。例如有網民指稱台灣的選舉是「西方式民主」，「東方的全過程民主才是真正的民主」，就有網網回應稱「民主就民主，啥叫『西方式民主』？那沒有選票的叫『東方式民主』？」

歷次的台灣大選都有很多大陸網民極為關注，這兩年政治氣氛較為緊縮，但網民關切熱情依舊，許多人選擇了另一種方式來表達對台灣選舉的觀感。（圖／微博截圖）

有網友隨即拉上北韓說，「你說得對，朝鮮才是人類文明頂點」、「對的，歐美日韓台都是被那群人忽悠瘸了才這麼有錢，活該！」、「鬧半天發達國家都是傻子，只有朝鮮人民聰明？」、「我也覺得，還是朝鮮這種東方式民主最合理，百姓沒有一個反對的」、「說得好，如果當年國人都這麼清醒，咱大清就不會亡了」。

有些網民在討論到北韓時顯得特別興奮：「哇塞！朝鮮贏麻了」、「別笑朝鮮，朝鮮基層選舉已經是2選1了」，留言中也有些來自台灣的帳號參與討論，但是網友都知道該用何種話術才能在避開審查的同時表達自己的理念。這些暴增的網友留言能停留多久還不知道，增加的速度太快，微博的言論審查似乎有些跟不上速度，反而構成了一片難得的熱烈議論景象。