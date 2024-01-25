歐洲執委會24日首次宣布經濟安全戰略，將在對內和對外投資兩大方面保護自己的科技不外洩到「憂慮國家」（countries of concern）。該文件雖未點名任何國家，但內文提及與「可靠夥伴」合作和「降低風險」，被外界普遍解讀該戰略的矛頭直指中國。

該文件顯示，歐盟首次將安全與貿易連接起來，提升到戰略的高度。路透認為，中國在綠色科技和關鍵礦產的生產方面占主導地位，以及其與俄羅斯的密切關係，受到歐盟更多的懷疑。

法國智庫蒙恬研究所國際政治主任杜夏泰爾（Mathieu Duchatel）也認為，這份文件針對中國，他對法新社表示，「歐盟與中國關係的變化，是推動歐盟制定經濟安全戰略的動力，這是歐盟出現的非常新的現象」。

德國之聲報導，歐盟的經濟安全戰略將收緊對直接投資的管理，其希望透過立法，規定投資的最低標準，要求所有成員國對來自外國的投資進行審查，如果確定它們構成安全風險，可以阻止相關投資。此外，歐盟希望其建議得到相關審核國家的考慮。

該戰略也提及，更好地協調出口，特別是對可能具有軍民兩用的產品，更嚴格管控參與和獲取關鍵技術研究的人員；改善科研安全。歐洲執委會建議，各成員國創建共同的政治框架，為保護科研的安全提供資金。尤其在軍民兩用科研領域，建議引入科研安全咨詢機制。

此外，歐盟在公布文件1周前做出一些調整，就「改善對歐盟敏感科技流向國外的管控」一項進行了修改。文件原本規定，某些企業對外投資時必須經過歐盟審批。目前，這條規定暫時收回，還需充分徵詢專家意見，1年後再宣布。

報導觀察，在歐盟範圍內推動這類措施將遇到很大阻力，因為出口和投資控制一直是各成員國自己的職權。但是，越來越多的人已認識到，歐盟需要整合其經濟實力，與中國、美國等對手進行競爭。一名歐盟外交官對路透表示，「這個問題很棘手，可能需要一些時間來推進。不過，必須面對新的地緣政治現實」。

新冠疫情、俄烏戰爭、網路襲擊以及地緣政治的緊張格局，加重了歐盟的危機感。在這一背景下，2023年6月，歐洲執委會啟動了經濟安全的相關討論。同年10月，歐盟公布了一份包括4項關鍵技術的風險清單，分別是先進半導體、人工智慧、量子計算和生物技術，外國投資將在上述領域受到嚴格審核。