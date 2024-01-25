澎湃新聞報導，中國大陸最高人民法院25日確立「線上加班費」認定規則，應以勞動者提供的勞動占用其休息時間為認定標準，綜合考慮勞動者的加班頻率、時長、工資標準、工作內容等因素，酌情認定勞動者加班費。保障勞動者及時足額獲得勞動報酬。

大陸最高人民法院、人力資源和社會保障部、中華全國總工會25日聯合發布涉欠薪糾紛典型案例，通過案例明晰欠薪糾紛多元化解決途徑，進一步明確裁審規則，樹立根治欠薪「風向標」。

比如，人民法院積極應對數位經濟下新型工作方式，規範新型報酬支付方式，明確用人單位變更工資支付方式應與勞動者協商一致，確立線上加班費認定規則，保障勞動者及時足額獲得勞動報酬。

在李某訴某文化傳媒公司勞動爭議案中，大陸最高法院表示，在認定「線上加班」加班費時，應以勞動者提供的勞動占用其休息時間為認定標準，綜合考慮勞動者的加班頻率、時長、工資標準、工作內容等因素，酌情認定勞動者的加班費。

案情顯示，李某於2020年4月入職某文化傳媒公司，擔任短影音營運總監，雙方簽訂了期限自2020年4月8日至2023年4月7日的勞動契約，約定三個月試用期，試用期工資標準為每月2萬元（人民幣，下同，約合新台幣8.8萬元）

。李某在2020年4月8日至2020年5月28日任職期間，在非工作時間完成了回覆設計方案、方案改進等工作。2020年5月28日，某文化傳媒公司以李某試用期不符合錄用條件為由解除勞動關係，未支付李某加班費。李某認為某文化傳媒公司存在未支付加班費等違法行為，申請勞動爭議仲裁。後李某不服仲裁裁決，提出要求某文化傳媒公司支付延時加班費1萬9670.5元、雙休日加班費2萬6331元等訴訟請求。

審理法院認為，加班費數額應當綜合勞動者職位工作情況、用人單位業務特點及報酬給付標準等予以認定。因李某的工作無需在用人單位工作場所完成，且工作時間較為分散，難以量化考勤和進行科學的統計，審理法院根據李某提交的微信內容、自述公司的考勤時間及工資標準，酌情確定某文化傳媒公司支付延時加班費1萬元；根據微信內容等確定李某存在三天休息日到崗事實，判令某文化傳媒公司支付休息日加班工資5517.24元。

最高法在案例典型意義中指出，「線上加班」發生在非工作時間、非工作地點，工作安排及成果提交由線下轉向線上，具有居家化、碎片化特點，不同於傳統意義上在用人單位的加班，存在用人單位難以對勞動者進行即時監督管理、勞動者亦難以舉證證明其加班時長等難題。

本案中，人民法院在認定「線上加班」加班費時，以勞動者提供的勞動占用其休息時間為認定標準，綜合考慮勞動者的加班頻率、時長、工資標準、工作內容等因素，酌情認定勞動者的加班費，依法保護勞動者的合法權益。