韓國YouTuber小熙來台灣生活，目前在台中住了快1年，她坦言剛到這個城市的時候有被嚇到，原本以為台中可能不像台北一樣方便，沒想到生活超豐富，有很多地方可以去，包括藝文展覽及大自然景點。她覺得台中規劃得很棒，馬路寬敞、景觀也美，大樓非常有特色，住起來很舒服，甚至考慮要嫁給台中人。

小熙日前在YouTube頻道分享住在台灣的感想，她說多數韓國人都會想住在首都首爾，其中一項重要原因就是「藝文生活」，在韓國想看展覽或參加藝術相關活動幾乎都要到首爾，其他城市很少。

小熙坦言，當初覺得台中應該像南韓中部的忠清道，不像都市的生活，結果一到台中就嚇到了，她發現這個城市有非常多地方可以去，像是歌劇院有很多展覽，每個月都有不一樣的主題，另外還有許多大自然景點。

小熙認為台中規劃得很棒，馬路大、景觀美，而且很多大樓都非常有特色，她還提到若有機會跟台灣人結婚，也會考慮台中。

許多網友在影片底下留言「台中很適合居住，地理環境好、美食多、天氣也很棒」、「住台中真的比較舒服，還有一堆綠地」、「台中確實很讚，氛圍比台北、桃園來得好。」