路透社報導，美國聯邦眾議院「台灣連線」2名議員訪台之際，美國海軍周三（24日）聲明，第七艦隊勃克級神盾驅逐艦「約翰芬恩號」（USS John Finn）當天行經台灣海峽。

美國海軍透過聲明表示，「約翰芬恩號」24日取道台灣海峽一條航道行駛，並聲稱「不屬於任何沿海國家的領海」。

聲明指出，「約翰芬恩號」穿越台灣海峽代表美國致力維護所有國家航行自由的承諾，「國際社會任何成員都不應該受到恫嚇或脅迫而放棄自己的權利與自由」。

美國經常派遣軍艦駛往南海部分海域，此舉往往激怒中國。中方聲稱，幾乎整個南海主權屬於中國。

「約翰芬恩號」母港位於日本橫須賀，此番行經台海，正值美國聯邦眾議院「台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）同行訪台期間。共和黨的迪馬里與民主黨的貝拉均為美國眾議院重量級議員。

香港《東網》稱，這是台灣13日舉行總統大選以來首度有美國軍艦行經台海。中國大陸解放軍東部戰區新聞發言人施毅24日表示，美國驅逐艦約翰芬恩號當天行經台灣海峽並公開炒作，東部戰區兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。