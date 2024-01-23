根據外媒近日的報導指出，美國近期在中國大陸周邊集結三個航母打擊群，包含了「卡爾文森號」、「福特號」、「羅斯福號」航母。對此，退役少將栗正傑今（23）日就表示，「這三條航空母艦，當然也可以說是針對賴清德來的，因為現在東亞地區確實很嚴重，除了台灣之外還有朝鮮，對美國來說會不會緊張？朝鮮那邊對美國來說更頭痛」，引發討論。

根據美國媒體《極限新聞》(Newsmax)的報導指出，「尼米茲級」(Nimitz Class)核動力航空母艦「羅斯福號(USS Theodore Roosevelt CVN-71)」在1月11日將前往西太平洋區域，與同級、原先部署在日本的「雷根號(USS Ronald Reagan CVN-76)」與「卡爾文森號(USS Carl Vinson CVN-70)」會合。

栗正傑23日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這三條航空母艦，當然也可以說是針對賴清德來的，因為現在東亞地區確實很嚴重，除了台灣之外還有朝鮮，對美國來說會不會緊張？朝鮮那邊對美國來說更頭痛」，栗正傑更說，「目前雷根號是在橫須賀港沒出來，卡爾文森號在這邊晃蕩，羅斯福號到底出港沒？還沒確認」。

栗正傑認為，「美國重點可能開始擺在東亞這個地方，美國威脅最大的不是俄羅斯，而是台灣和東亞這邊，沒有人替他打代理人戰爭，就美國自己可能要介入」，栗正傑最後也說，「在這種狀況之下，這三艘航空母艦過來的可能性，是應付東北亞的問題和因應賴清德當選，做預防的部署可能比較大」。