共軍「東部戰區」微信公眾號24日晚消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，1月24日，美菲恩號驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。

台灣大選後，也是今年首次，美國海軍稍早表示，菲恩號驅逐艦穿越台灣海峽，表明美國致力於維護所有國家航行自由的原則，國際社會的任何成員都不應受到恐嚇或強迫而放棄他們的權利和自由。

施毅稱，近期美軍頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

法廣引述美國第七艦隊新聞稿指出，美海軍勃克級飛彈驅逐艦約翰·芬恩 (DDG 113)號1月24日穿越台灣海峽，「途經根據國際法適用公海航行和飛越自由的水域」。

美國第七艦隊稱，「該艦通過了海峽中任何沿海國領海之外的走廊。芬恩號通過台灣海峽表明，美國致力於維護所有國家的航行自由原則。國際社會的任何成員都不應受到恐嚇或脅迫而放棄自己的權利和自由。美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動」。

此外，國防部24日晚間表示，「一艘美國軍艦今天由北向南航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態。」

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）22日報導，羅斯福號航母目前正在美國第七艦隊執行任務。一名國防官員向該網站證實，羅斯福號航母已於上周末進入美國第七艦隊的作戰區域。

這意味着美國目前在西太平洋部署了三艘航母，還包括常駐日本的雷根號，上周與韓日軍艦在濟州島以南公海聯合軍演，威懾北韓的卡爾文森號。