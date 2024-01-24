花蓮縣消防局接獲報案，新城鄉嘉里4路一處民宅冒出大火，消防人員很快控制火勢，屋內5人被救出，其中2歲女童、3歲男童燒傷已無意識，孩子的母親林女輕傷，另孩子叔公67歲男子吸入性嗆傷，也失去意識，目前得知，2位孩童傷重不治。

花蓮縣消防局下午3時29分獲報，新城鄉嘉里四路一戶兩層樓民宅發生火警，出動16車47名警義消趕往灌救，到場時一樓及二樓已全面燃燒，消防人員先救出受困在二樓陽台一名55歲張姓女性（租屋戶），並在15分鐘內控制火勢。

消防人員隨即入屋搜救時，在一樓隔間處發現3歲林姓男童及2歲林姓女童，身上皆有燒燙傷且無意識及脈搏，立即給予高級救命術及CPR處置，另救出孩子母親林女，輕傷，但嗆傷，另外在一樓後側發現孩子叔公、68歲卿姓男子，吸入性嗆傷及大面積燒燙傷，4名傷患皆送往慈濟醫院，但2名孩童因傷勢過重，已宣告不治。

據了解，起火民宅，一樓同住家人，爸爸、媽媽共3個孩子、阿嬤跟叔公；二樓是租客，起火原因正調查中。