《鹽水大飯店》正式海報曝光。（公視台語台提供）

張耀仁飾演主角文欽。（公視台語台提供）

蔡昌憲飾演仁煌。（公視台語台提供）

吳子霏飾演有堅毅信念的阿純。（公視台語台提供）

1月23日為世界自由日，公視台語台時代劇《鹽水大飯店》選在這個別具意義的日子，釋出正式海報與30秒〈兄弟篇〉預告，並宣布《鹽水大飯店》將於3月3日晚上8點於公視台語台全球首播。適逢「世界自由日」，4位主演蔡昌憲、黃迪揚、吳子霏與張耀仁也分別道出自由的可貴之處。

張耀仁指出：「在互相尊重的前提之下，能夠接納、同理、體諒他人的自由。」蔡昌憲簡潔有力地說：「可以做真實的自己！」吳子霏則認為：「我們能夠勇敢地用行動去爭取我們所想要的生活。」黃迪揚充滿哲理地說：「當你開始做想做的事、去想去的地方時，其實已經被限制了，但在被限制的框架內發揮到最大值的創作，那就是自由可貴的地方。」

張耀仁、蔡昌憲與黃迪揚除了在《鹽水大飯店》中為「3兄弟」，在戲外也同時為3奶爸，3人對如何教導小孩自由的意義更有不同想法。出身澳底的蔡昌憲海派地說：「因為我是海邊長大的小孩，海給我的感覺就是很自由遼闊，也影響了我的個性，面對人生課題的時候會比較勇於嘗試，不太害怕失敗。我也希望自己的小孩可以學習大海自由遼闊的精神。」

黃迪揚則幽默地以繪畫比喻：「在那張白紙裡，你挑選了自己喜歡的顏色，塗了想要的輪廓，你滿足了，甚至在無數次的創作後覺得無聊了，那時候爸爸就會給你張更大的紙，畫完後，再換給你更大的紙，最後再換到我們家的牆壁，好嗎？」

張耀仁坦承他自己也無法解釋什麼是自由，但是他希望能跟孩子一起成長，所以大多時候都會試試看讓兒子分享他的想法：「我們一起重新感受、一起討論，也許他能帶我看見『自由』全新的意思。」

《鹽水大飯店》正式海報由知名設計師陳世川操刀，畫面中蔡昌憲、黃迪揚、吳子霏與張耀仁在道路上由遠而近，以各種姿態站立著，臉上露出愉悅的神情。然而海報正中央卻寫著：「受苦的代誌，到阮為止」（受苦的事情到我們為止）殉道式的文字彷彿暴風雨前的寧靜。

〈兄弟篇〉預告中可隱約看出3位主要角色文欽（張耀仁飾演）、仁煌（蔡昌憲飾演）與阿德（黃迪揚飾演）從加入美麗島雜誌社、參與遊行，最後面臨追捕的過程。原本憧憬光明未來的年輕人，卻在黑夜中倉皇逃跑，讓人看了膽戰心驚。飾演男主角文欽的張耀仁認為那是整個世代的人辛苦面對的課題，他也語帶玄機地說：「文欽最後會發現自己心中也有一塊不自由，越過了自己才會有所改變，這也是在戲的最後文欽最大的成長。」

除了追求自由的過程，本劇也試圖探討在威權時代，不同階層與身分的人所面臨的困境。黃迪揚不捨地剖析自己所飾演的阿德：「那時候『窮』就代表了一生、代表了你的身分地位。無論在工作上、社會階層都是很難翻轉的。」已婚的蔡昌憲頗能同理自己的角色仁煌：「因為仁煌是朋友之中最早結婚走入家庭的，在做人生重大決定時不能只考慮自己，也要顧慮到另一半的立場及心情，常常在兄弟跟家庭之間拉扯。」

正式海報上吳子霏飾演的阿純手持鮮花，穿著一襲紅色洋裝十分顯眼。吳子霏眼中的阿純面對壓迫時雖然只是沉默不回應，但在行動上是不臣服的：「她以一種堅毅的信念，去對抗所有她遇到的不自由。」不同於劇中需要時時防衛的處境，吳子霏想像完全自由的一天十分愜意：「充足睡眠後，一早開車抵達到我喜愛的地方，如山林間的小店、鄰近海邊的咖啡廳，隨心所欲，當下想做什麼，就隨心去做的自由。」

《鹽水大飯店》由鄭文堂、林志儒導演共同執導，本劇取材自農運先驅戴振耀的年少時代，內容描述男主角李文欽在追求民主自由的過程，擁有一群患難與共的摯友並發展出一段刻骨銘心的愛戀。眼淚和熱血交織構築了1970年代的台灣式革命青春。