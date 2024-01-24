高雄21日發生年輕夫妻疑因欠債，帶3名幼子輕生的悲劇，引發關注，一名北漂來台北工作的女子分享，最近租一間無對外窗的6坪套房，發現隔壁鄰居一家三口也住同房型，且3歲孩子每到半夜就尖叫，年輕父母還會在小孩面前大吵、摔東西，讓她感嘆結婚生子前真的要三思。

原PO日前在Dcard發文，在台北市中心租下一間6坪無對外窗的小套房，鄰居和她同一天入住，因為對方搬錯家具，意外參觀到鄰居家，發現他們一家三口和她住同房型，誇張的是每天半夜2點到6點，鄰居的3歲小孩就會尖叫2、3次，白天叫半小時以上，但這對年輕父母只會大聲吼回去，結果22日那天不一樣，晚上父母開始吵架，凌晨1點媽媽拉著小孩要離家出走，但忘記幫小孩穿鞋，又回到房間繼續吵，3歲小弟弟不知所措，只好又叫又跳又摔倒想吸引父母注意，但夫妻倆卻吵得更兇，還開始摔東西，讓原PO害怕得報警。

原PO說，警察到現場後，這位爸爸還假裝一個人住但被識破，而媽媽更失控，跟警察說她要離婚。讓原PO看傻眼，直呼「有沒有想過孩子的感受？在這樣環境下長大，可能因家庭教育發展遲緩，真的差點奪門而出，把小孩帶到我房間」；女網友感慨地說，如果沒有做好心理準備拜託不要生小孩，殘害人又折磨自己。

對此，網友們看了也很難過，「遇到這種家庭真的慘，首抽失敗」、「沒思考後就生小孩很悲慘，根本底層人生吧」、「猴子哪會思考，他們只知道養兒防老」。