結婚生子是情侶們常會談到的話題，一名29歲女子想在30歲前結婚，最近與男友談過發現，對方打算婚後兩人共同管理薪水，要她一起負擔家中開銷，以及養小孩花費，還堅持要生2胎，覺得對方在算計她的錢，猶豫是否該結婚。

原PO日前在臉書社團「婚姻家庭甘苦談」表示，她和弟弟出社會後每個月各拿出1.5萬回家繳家裡房貸，還剩15年要繳，而她與交往4年的男友最近論及婚嫁，得知此事後，男友潑她冷水，說結婚後就不能拿錢回家，因為房子一定留給弟弟，她分不到房為何要繳。

原PO解釋，房子是她與弟弟平分，但男友認為弟弟會霸佔，更提議婚後兩人的薪水一起用。原PO說，男友月薪7、8萬，薪水比較高，他覺得是原PO賺到，還想好以後生兩胎，小孩花費兩人共同負擔。但原PO質疑，養不起生1個就好，為什麼要生2胎，男友則回「妳的錢加進來就夠了」，讓原PO傻眼，原來男友在算計她的錢，且未來想用錢還要對方同意，她不願答應，也不想管男友花費，猶豫是否該結婚。

問題PO出後掀起網友熱烈討論，「他就是要AA制啦，雖然妳賺得少也要妳一起負擔，他就是不想全擔下來！」、「任何問題在結婚前沒有共識，很難走得久」、「這婚姻不適合妳，但和弟弟共同持有房產也不算太OK，女人還是完全擁有自己的最保險」，不過也有網友表示，「共同管理不錯呀，我跟我先生就是這樣，我們是一個家，一起努力」。