前SpeXial成員許明杰曾許願想在30歲當爸，現在已30歲的他，與女友打得火熱，被媒體捕捉到當街調情的畫面，還從後方摸女友的胸前，期間女方的毛衣差點滑落，險春光外洩。

根據《鏡週刊》報導，許明杰17日帶著穿露肩毛衣的女友與朋友聚會，小倆口當街調情，女方的露肩毛衣則一直滑下，差點讓長輩見光，所幸緊急拉住才沒有曝光。後來朋友先暫時離開，許明杰從後方抱住女友，摸了她的胸前，兩人緊緊擁抱不願分離。

許明杰有個歌仔戲演員出身的媽媽許仙姬，母親39歲分手男友後發現懷孕，獨自將他一手帶大。許明杰19歲進軍演藝圈，桃花一直都不少，曾被拍到與女星安于晴當街有親密的肢體接觸，如今另一半換成長相甜美的毛衣女；從外觀來看，兩女皆符合許明杰開出的擇偶條件「濃眉大眼、櫻桃小嘴、皮膚白的長髮美女」。

許明杰前年曾爆出醉後失態罵警察的事件，事後他發文道歉並宣布暫停演藝活動。沉澱近1年，許明杰現身前團員林子閎的生日會，承認自己當時有做不對的地方，未來會謹言慎行、不再犯，且為此戒酒長達快半年。

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