新北市中和區民安街一棟4樓建築物今（23）日上午10點半左右，3樓處冒出大量濃煙，警消趕抵現場，立即灑水灌救，約20分鐘後控制火勢。由於傳出有民眾受困屋內，消防人員搜索時，發現1名年約80歲老翁來不及逃生，倒臥在臥室，已被燒成焦屍。
新北市消防局指出，火勢約40分鐘後被撲滅，客廳與房間皆被燒毀，燃燒面積約20平方公尺，至於起火原因、老翁身分及死因仍有待調查釐清。
新北市中和區民安街一棟4樓建築物今（23）日上午10點半左右，3樓處冒出大量濃煙，警消趕抵現場，立即灑水灌救，約20分鐘後控制火勢。由於傳出有民眾受困屋內，消防人員搜索時，發現1名年約80歲老翁來不及逃生，倒臥在臥室，已被燒成焦屍。
新北市消防局指出，火勢約40分鐘後被撲滅，客廳與房間皆被燒毀，燃燒面積約20平方公尺，至於起火原因、老翁身分及死因仍有待調查釐清。
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